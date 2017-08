Roma, parla Monchi: «Strootman alla Juventus? Ora pensiamo solo a comprare»

TORINO - Kevin Strootman alla Juventus è la pazza idea di calciomercato che si è fatta largo nelle ultime ore e della questione non poteva non parlare Monchi, direttore sportivo della Roma che all'ora di pranzo si è presentato in sala stampa a Trigoria per la conferenza stampa di presentazione del nuovo attaccante Grégoire Defrel arrivato dal Sassuolo. Inevitabili le domande sulla campagna di rafforzamento del club giallorosso, una delle quali proprio sul 27enne centrocampista olandese. E se qualche settimana fa l'ex diesse del Siviglia era stato decisamente categorico sulla possibilità di cedere all'Inter il difensore Antonio Rüdiger, finito poi al Chelsea («Ci sono zero possibilità che Rüdiger parta, la Roma non è un supermercato»), meno definitiva è sembrata la sua risposta oggi « Possibilità che Strootman possa essere ceduto? Non c'è stato alcun tipo di contatto - ha detto Monchi -né alcun riscontro rispetto a quello che è stato scritto. Siamo concentrati sul costruire la squadra con l'arrivo di un esterno. Ora non vedo alcuna possibilità di parlare di qualcosa che non sia acquistare i giocatori che stiamo cercando». Quell'esterno è il 26enne algerino Riyad Mahrez, bloccato però dal Leicester che ha rifiutato 35 milioni dalla Roma: «La nostra offerta è stata già spinta fino al limite - ha spiegato amncora il digente andaluso - perché già con 35 milioni sarebbe l'acquisto più caro nella storia del club». Un'intransigenza, quella degli inglesi, che potrebbe costringere così Monchi a cambiare obiettivo e non è un mistero che alla Roma, come a molti altri club, piace lo juventino Cuadrado...