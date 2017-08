Calciomercato, «l'Inter piomba su Talisca: offerta da 40 milioni»

MILANO - L'Inter si è mossa e fa sul serio secondo A Bola, uno dei più importanti giornali sportivi del Portogallo. Sabatini, infatti, ha messo nel mirino Anderson Souza Conceição, conosciuto nel mondo pallonaro come Talisca. Si parla di un'offerta di 40 milioni di euro da parte della dirigenza nerazzurra. Il trequartista brasiliano, paragonato in patria a Rivaldo, è di proprietà del Benfica ma l'anno scorso è stato ceduto al Besiktas con la formula del prestito biennale. C'è un giallo da risolvere perchè il Benfica preme per riportarlo alla base subito (per poi venderlo) facendo leva sul mancato arrivo di 2 milioni da parte del Besiktas. Il presidente del club turco ha però smentito la notizia di non aver pagato quanto concordato. Insomma, la questione è parecchio ingarbugliata, così tanto che potrebbe intervenire la Fifa per risolverla. L'Inter intanto resta alla finestra.

Dalbert ufficiale - Intanto la società ha ufficializzato Dalbert: contratto fino al 2022