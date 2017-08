Juventus, Rincon-Torino: accordo molto vicino

TORINO - L'annuncio ufficiale del passaggio di Benassi alla Fiorentina ha dato una scossa, decisiva, alla trattativa tra Torino e Juventus per Tomas Rincon. Il centrocampista, ieri mattina ripreso da Dybala mentre usciva di casa, è l'obiettivo principale di Mihajlovic che aspetta con ansia l'arrivo del venezuelano. Ex Genoa, 29 anni, Rincon ha quelle doti che il tecnico serbo sta cercando per elevare il tasso di aggressività e di intensità della mediana. A questo si aggiungono personalità ed esperienza, considerando pure le oltre 80 presenze con il Venezuela. Ai bianconeri andranno 3 milioni per il prestito oneroso e altri 6 per il riscatto obbligatorio nel momento in cui Rincon disputerà la metà delle partite stagionali con la maglia granata.

La Juve avanza per Strootman e resta vigile su Emre Can