Calciomercato, la Juventus avanza per Strootman e attende Emre Can

TORINO - La Juventus avanza per Kevin Strootman, ma allo stesso tempo resta vigile su Emre Can, nella speranza di una improvvisa riapertura da parte del Liverpool. Fin qui Jurgen Klopp è stato irremovibile nonostante il mediano tedesco abbia il contratto che scade nel 2018. Marotta e Paratici aspettano notizie anche sul fronte Mateo Kovacic (Real Madrid), si complica invece la corsa ad Adrien Rabiot (Psg). Più fattibile il compagno di squadra Blaise Matuidi, candidato credibile per gli ultimi giorni di agosto. Discorso analogo per Steven N’Zonzi: ieri il francese del Siviglia ha confermato attraverso l’entourage di voler cambiare aria. Gli spagnoli, però, pretendono i 40 milioni della clausola.

Juve, Spinazzola non vede l'ora. Cancelo è caro