Dalla Spagna: «Juventus, 40 milioni per Sergi Roberto»

BARCELLONA (SPAGNA) - Allenatore nuovo, vita nuova. A Barcellona non si sono ancora levati dalla mente il suo gol allo scadere contro il Paris Saint Germain che ha deciso la spettacolare doppia sfida degli ottavi di Champions League, ma ciò non basta per fargli avere una maglia da titolare. L'arrivo di Valverde ha riportato Sergi Roberto in panchina e il suo futuro è tornato in bilico. Stando a quanto riportato da "Sport.es", alcuni club dei maggiori club europei sarebbero interessati al tuttocampista blaugrana e tra questi ci sarebbe anche la Juventus. Sulla testa di Sergi Roberto pende una clausola rescissoria da 40 milioni di euro, ma quello che pretende lo spagnolo prima di trasferirsi è la garanzia di essere un giocatore importante della sua prossima squadra.

INCONTRO CON IL CLUB - Secondo "Sport.es", il manager di Sergi avrebbe già avuto un incontro con la dirigenza del Barcellona per metterla al corrente della volontà del 25enne di provare a giocarsi le proprie chance altrove, ma il club vorrebbe rinnovargli il contratto in scadenza nel 2019.

CI PENSA ANCHE CONTE - Non solo la Juventus sarebbe interessata all'eroe dei Camp Nou. Sergi Roberto, infatti, avrebbe degli estimatori anche in Premier League. Antonio Conte avrebbe insistito personalmente per portare il catalano al Chelsea e anche José Mourinho ci avrebbe fatto un pensierino per il suo Manchester United.

