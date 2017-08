Calciomercato, visite ok per Schick: l'Inter è in pole

MILANO - Adesso può partire l'assalto. Ieri Patrick Schick ha svolto le attese visite cardiologiche presso il Centro Monzino di Milano, ricevendo il via libera per il ritorno all'attività agonistica, sospesa temporaneamente per l'affaticamento cardiaco da stress che a metà luglio aveva fatto saltare il trasferimento alla Juventus. «Le visite sono andate molto bene - ha spiegato il dottor Baldari, medico sociale della Sampdoria -, siamo assolutamente contenti perché hanno dimostrato che il ragazzo è sano. Non c'è bisogno di altre visite, il ragazzo farà l'idoneità classica (oggi al Coni di Genova, ndr) e inizierà gli allenamenti». L'Inter è pronta a chiudere, si sente in pole e ha già l'accordo con la Samp (30,5 milioni pagabili in tre anni). La Juve non è ancora taglia fuori (Nedved preme), c'è stato un contatto con l'entourage di Schick, ma quanto accaduto il mese scorso ha scottato il clan del ceco. Schick, fra l'altro vorrebbe rimanere in Italia, ma bisognerà capire se il pressing di top club europei potrebbe fargli cambiare idea. Ci sono tre-squadre interessate, una è il Monaco che offre la Champions e un posto da titolare se partirà Mbappè.

Visite a Milano per Schick. Il medico: «Adesso sta bene»