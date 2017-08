Calciomercato: «Garay-Spartak Mosca ci siamo, non si allena col Valencia»

VALENCIA (SPAGNA) - Il trasferimento di Ezequiel Garay allo Spartak Mosca è ormai cosa fatta. I centrale argentino, stando a quanto riportato da Superdeporte, non si sarebbe allenato con il Valencia e il suo addio adesso sembra imminente. Nell'ultima settimana Garay avrebbe sofferto di qualche affaticamento muscolare e per questo non avrebbe preso parte all'allenamento con i compagni, come specificato anche dal comunicato ufficiale del club. Ma l'ex difensore del Real Madrid sembra pronto a tornare in Russia e, dopo l'esperienza di due anni allo Zenit San Pietroburgo, ora sarà il perno del reparto arretrato di Massimo Carrera, ex coordinatore tecnico della Juventus di Conte.

CIAO ITALIA! - Negli scorsi giorni Garay era stato anche accostato a Juventus e Inter, ma le richieste troppo elevate del Valencia per il cartellino del 31enne di Rosario avevano fatto rapidamente raffreddare questa pista.