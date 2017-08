Calciomercato Laxalt, l'agente: «Atalanta in pole con la regia della Juventus»

GENOVA - Tutti su Diego Laxalt. L'uruguaiano del Genoa è uno dei nomi più caldi di questa sessione di mercato; lo ha confermato l'agente dell'esterno sinistro, Vincenzo D'Ippolito. "Interesse della Fiorentina? Sì, confermo l’offerta dei viola di 13 milioni - ha spiegato il procuratore a RadioGoal 24 - ma al momento stiamo trattando di più con l’Atalanta". Le richieste del Genoa sono chiare, ma i nerazzurri hanno come alleato la Juventus: "I rossoblù vogliono 15 milioni per farlo andare via e al momento l'Atalanta è davanti a tutti, anche a Roma e Liverpool. Dietro c’è la regia della Juventus" ha concluso l'agente.

