Calciomercato Juventus, che attesa per Keita! E Mangala si offre

TORINO - Domenica la Juventus incrocerà il promesso sposo Keita in Supercoppa, ma per l’attaccante della Lazio si registra un pericoloso ritorno di fiamma da parte del Monaco. I campioni di Francia hanno messo nel mirino due gioielli della Serie A: Schick (ma l’Inter è in pole) e appunto Keita, sul quale però i bianconeri restano in vantaggio. Marotta e Paratici a margine della Supercoppa proveranno a trovare un compromesso con Claudio Lotito, che però pretende 30 milioni per il suo attaccante con il contratto in scadenza nel 2018 (...).

ASSALTO DEL PSV SU KEAN

Negli ultimi giorni di mercato non va escluso neppure l’arrivo di un rinforzo low cost in difesa: sfumato Ezequiel Garay (è diretto allo Spartak Mosca), ai bianconeri è stato proposto il prestito di Mangala del Manchester City. Il francese, almeno per ora, non sembra però scaldare troppo i dirigenti bianconeri.

LE ULTIME DI MERCATO

