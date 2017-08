Juventus, il presidente del Siviglia su N'Zonzi: «Non abbiamo rinnovato per venderlo»

Castro: «Abbiamo fatto uno sforzo importante per i tifosi. Bacca e Jovetic? Per il montenegrino abbiamo avuto dei colloqui»

SIVIGLIA (SPAGNA) - La Juventus è sempre alla ricerca di un grande centrocampista che possa unirsi al trio formato da Pjanic, Marchisio e Khedira. Tra gli obiettivi di Beppe Marotta c'è sempre Steve N'Zonzi, imponente mediano del Siviglia sul quale, però, pende una clausola rescissoria da 40 milioni di euro che i bianconeri non vorrebbero pagare. Strappare il giocatore francese al club andaluso, comunque, sarà un'impresa. N'Zonzi ha rinnovato il suo contratto solo la passata stagione e il presidente della squadra spagnola non ha intenzione di privarsene: «Non posso dire nulla su N'Zonzi, l'anno scorso abbiamo fatto uno sforzo importante per rinnovargli il contratto e non lo abbiamo fatto per poi venderlo. Lo abbiamo fatto perché rimanga, perché i tifosi godano delle sue abilità, non posso dire altro».

Allegri fa 50: «Dispiace per Bonucci, sarebbe stato il capitano»

BACCA E JOVETIC - «A me piacciono i giocatori che piacciono alla direzione sportiva, - ha continuato il presidente del Siviglia Castro parlando al "Diario de Sevilla" - Bacca e Jovetic sono due magnifici giocatori e abbiamo avuto dei colloqui molto seri per Jovetic, ma se non dovessimo trovare un accordo andremo su altri giocatori. Bacca ci ha reso campioni dell'Europa League per due volte. Non so se tornerà, però è un grandissimo giocatore».

Juventus, che attesa per Keita!