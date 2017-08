Calciomercato Juventus, da Spinazzola a Strootman: le ultime sul mercato

TORINO - Gli ultimi movimenti del mercato della Juventus raccontati dai giornalisti di Tuttosport. Il caso Spinazzola, che non ha raggiunto i compagni dell’Atalanta nella trasferta di Valencia, e l’obiettivo Strootman: ecco tutta la verità. Emre Can? Il Liverpool deve prima trovare il sostituto, in pole c’è André Gomes. Guarda il video.