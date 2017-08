Agente Pjaca: «Sarà Marko il grande acquisto della Juventus»

TORINO - Sta per iniziare una stagione decisiva per la carriera di Marko Pjaca. L'attaccante croato, prelevato dalla Juventus la scorsa estate per 23 milioni di euro dalla Dinamo Zagabria, tornerà presto in campo dopo il terribile infortunio al ginocchio e dovrà dimostrare sin da subito di potersi meritare la maglia bianconera. Marko Naletilic, agente di Pjaca, è sicuro delle doti del suo assistito, tanto sicuro da sostenere che l'ex Dinamo sarà il vero colpo della Juve per la prossima stagione: «Marko in finale di Champions è mancato tanto, sarebbe stato una sicurezza psicologica in panchina. I tifosi della Juve non hanno visto il vero Pjaca, ha un potenziale pazzesco. Potrebbe essere lui il grande acquisto della prossima stagione. Lui sente tanta fiducia da parte dell’allenatore de della società. Sente che tutti credono in lui - ha detto il manager ai microfoni di Radio Vs - Marko non teme la concorrenza, anzi è contento che il rosters sia stato allargato con giocatori forti, perchè così anche lui migliora in allenamento. Lui è un predestinato. Poi è un giocatore che può fare due-tre ruoli, può fare anche la seconda punta, può fare la punta mobile, non una prima punta, ma una punta che si inserisce. Ha scelto la Juventus quando poteva scegliere altre squadre, che offrivano più spazio e più soldi».

LA JUVE CREDE IN LUI - «La Juventus non ha mai pensato di cedere Marko in prestito, - continua l'agente del croato -ho parlato con loro per verificare certe informazioni, l’interessamento della Fiorentina. Poi mi hanno chiamato anche squadre dall’estero, ma loro non volevano fare questo discorso. Può essere escluso dalla lista Champions League fino a gennaio? Quello non lo so, dipenderà dalla sua situazione fisica. Tutte le decisioni della società saranno legate alla sua condizione fisica. Non vedo tanto il problema. Se sarà pronto per aiutare non sarà escluso. Se non sarà pronto, non perde niente, perchè non sarebbe pronto da nessuna parte».