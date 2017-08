Keita, la Juventus insiste: sul piatto 20 milioni

TORINO - La Supercoppa alla Lazio e Keita alla Juventus. I campioni d’Italia puntavano alla doppietta, ma a questo punto l’unico obiettivo possibile resta l’attaccante ispanico-senegalese. «Ci potrà essere una possibilità più avanti», ha confermato l’altro giorno Beppe Marotta. Keita, escluso dalla Supercoppa, è molto più che separato in casa: con i biancocelesti è ai ferri corti, i tifosi non perdono occasione per dedicargli striscioni tutt’altro che carini e ogni giorno che passa si avvicina alla scadenza del contratto (mancano 11 mesi): per Claudio Lotito significherebbe perdere il giocatore a parametro zero. Il presidente della Lazio è un abile venditore e per l’ex Barcellona pretende i 30 milioni messi sul piatto dal Monaco e da altri due club. [...]

KEITA PENSIEROSO Chi ha fretta di traslocare è Keita: oggi il giocatore è atteso a Formello per la ripresa degli allenamenti dopo lo strappo della Supercoppa. Simone Inzaghi lo ha “tagliato” dal big match e lui ha risposto via social in modo tutt’altro che conciliante: «La mancata convocazione per la finale di Supercoppa mi ha profondamente amareggiato. E’ la prima partita importante della stagione, per la quale mi ero preparato e mi sono fatto trovare pronto. La decisione della società, evidentemente estranea ai criteri puramente sportivi, mi crea un disagio psicologico del quale non so valutare adesso le conseguenze». Il finale del tweet aumenta la curiosità e l’attenzione per quello che potrà accadere in giornata, quando in teoria il ragazzo dovrebbe riunirsi ad Inzaghi. Visti i precedenti del passato, nessuno si sbilancia.

