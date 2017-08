Calciomercato Juventus, Emre Can resta nel mirino per il 2018

TORINO - Il gran lavoro fatto da Beppe Marotta e Fabio Paratici per provare ad arrivare ad Emre Can (indubbiamente il preferito, il primo della lista nelle preferenze) non è comunque destinato risultare vano e inutile, anzi. I dirigenti bianconeri hanno infatti gettato le basi per il trasferimento al termine della prossima stagione. Quando peraltro - a meno di colpi di scena, ergo rinnovo di contratto con il Liverpool - il centrocampista tedesco si svincolerà e sarà ibero di accasarsi a parametro zero. Ha già detto di apprezzare il progetto bianconero e la Juventus è convinta che si tratti di un colpo di sicuro successo.

La Juve insiste per Keita: sul piatto 20 milioni