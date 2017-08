Calciomercato Juventus, Garay torna di moda: poi c'è il tormentone De Vrij

Il Valencia rifiuta l'offerta dello Spartak per il centrale argentino: i bianconeri ci ripensano. E sul difensore della Lazio...

TORINO - Ricapitolando, la serata di domenica è tornata utile per consegnare alla Lazio la Supercoppa Italiana e alla Juventus la certezza che tanto c’è da fare nella fase difensiva e magari, possibilmente, anche qualcosina - nel mercato - sulla difesa in sé. Insomma, l’acquisto di un erede di Bonucci - opzione che ultimamente era stata accantonata - è tornato in auge.

(…)

È stata accolta con interesse la notizia giunta dalla Spagna in merito al rifiuto - quantomeno temporaneo - snocciolato dal Valencia allo Spartak Mosca per Ezequiel Garay. L’esperto centrale argentino, ma con passaporto spagnolo, era stato oggetto di parecchi contatti in quanto individuato quale profilo interessante e funzionale alle esigenze bianconere.

(…)

Parallelamente monta il tormentone legato al laziale De Vrij: dalle stanze di Corso Galileo Ferraris non filtrano particolari conferme e anzi pare che ci si orienti - nel caso - su profili ritenuti più “alti”. Ma si sa che nel mercato di fine agosto certe considerazioni possono cambiare rapidamente. Tra le altre piste potenzialmente percorribili, occhio a Mangala del City.

