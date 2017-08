Calciomercato Juventus: Lichtsteiner e Asamoah con le valigie, Cuadrado in bilico

TORINO - Dopo Lemina e Rincon altri bianconeri potrebbero partire. Stephan Lichtsteiner sembra ormai fuori dal progetto bianconero, scavalcato nelle preferenze anche dal giovane De Sciglio. Si è parlato di una pista che porta al Nizza, bisogna vedere però quanto sia concreta: comunque, la Juventus non lo tratterrebbe. Insiste invece il Galatasaray per avere Asamoah che vorrebbe giocare con maggiore continuità e quindi spinge per trasferirsi nel club turco. Ma il ghanese resta un elemento prezioso per i bianconeri: è assai duttile e accetta la panchina senza polemiche, facendosi trovare pronto quando è chiamato in causa.

CUADRADO IN BILICO - Ufficialmente Juan Cuadrado è incedibile per la Juventus, ma in realtà - soprattutto in caso di acquisto di Keita - il colombiano potrebbe essere sacrificato. Le squadre interessate non mancano. All’Arsenal si è aggiunta la Roma: se salta Mahrez, Monchi valuta pure Cuadrado.

