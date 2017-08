Torino, Acquah vicino al Birmingham e Donsah aspetta il via libera

TORINO - «L’affare è quasi fatto: per me sarebbe una nuova sfida, voglio essere parte di un gruppo che punta alla promozione»: così Onazi, parlando ad Aoifootball, ha ammesso che la sua trattativa per il passaggio al Birmingham è a buon punto. Tuttavia l’affare non è ancora concluso, difatti la squadra di Redknapp, pur fortemente interessata all’ex della Lazio, non ha ancora mollato Acquah: che aprirà le porte al passaggio in granata del bolognese Donsah, se lascerà.

