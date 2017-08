Calciomercato Juventus, Klopp: «Emre Can resta al 100%»

TORINO - Emre Can resta al Liverpool. Parola di Jurgen Klopp che ha parlato di uno degli obiettivi di calciomercato della Juventus. Prima del match dei preliminari di Champions League contro l'Hoffenheim, il manager dei Reds ha messo in chiaro le cose così: «Emre Can non lascerà il Liverpool, sono sicuro al 100%. Giocherà qui la prossima stagione». Concetto ribadito anche alla fine della partita (vinta per 2-1): «Emre è troppo importante per noi».

