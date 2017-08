Juve, c'è Spinazzola. Laxalt prenotato

TORINO - Subito Leonardo Spinazzola e in futuro magari anche Diego Laxalt: il destino dei due laterali è sempre più intrecciato. Il puzzle di mercato si sta completando. La Juventus e l’Atalanta hanno un’intesa di massima per chiudere con un anno d’anticipo il prestito di Spinazzola a Bergamo (ai nerazzurri verrà garantito il premio di valorizzazione completo). E parallelamente Diego Laxalt, uomo indicato da Gian Piero Gasperini come sostituto, aspetta la chiamata del club di Percassi. Convocazione che non dovrebbe tardare molto: secondo i ben informati il semaforo verde potrebbe arrivare entro il week end. L’uruguaiano a Bergamo libererà Spinazzola per Massimiliano Allegri.

CONTATTO E SCHIARITA Il laterale umbro a Zingonia si confronterà con la dirigenza dopo gli episodi dell’ultima settimana. Già, Spinazzola, fallite le mediazioni, ha forzato la mano col club: allenamenti a parte e due amichevoli saltate (Valencia e Venezia). Gasperini si è rassegnato a perderlo, consapevole che il giocatore abbia già la testa a Torino, e forse già in giornata l’Atalanta potrebbe comunicare al terzino la disponibilità ad esaudire il suo desiderio di trasferirsi immediatamente alla corte dei campioni d’Italia. Un passo utile anche per ristabilire il sereno in vista dell’inizio del campionato. Quasi sicuramente però il trasferimento si concretizzerà soltanto la settimana successiva.

L’INCASTRO Spinazzola, oltre che grato a vita all’Atalanta e a Gasperini, dovrà ringraziare Laxalt: senza la disponibilità dell’uruguaiano a trasferirsi a Bergamo, difficilmente sarebbe decollato il puzzle di mercato. L’esterno di Juric ha preferito l’Atalanta a Fiorentina e Newcastle per diverse ragioni: l’Europa League, la conoscenza di Gasperini, ma anche perché fiducioso che approdando in nerazzurro potrebbe garantirsi in futuro un percorso facilitato per sbarcare alla Juventus. In Uruguay sostengono che i campioni d’Italia abbiano avuto un certo peso nella scelta del jolly ex Inter. Marotta e Paratici monitorano il giocatore rossoblù da un paio di anni e lo scorso gennaio, dopo la partenza di Patrice Evra, avevano effettuato un sondaggio esplorativo. Adesso Laxalt verrà acquistato interamente da Percassi (10-12 milioni più bonus), però stando a quanto filtra dal sudamerica la Juventus potrebbe anche strappare una prelazione per i prossimi anni. Al momento è più che un’idea. Di fatto Laxalt potrebbe ripetere la trafila di Spinazzola: Atalanta come trampolino di lancio verso i bianconeri.

E PREZIOSI? Un ruolo importante nella vicenda è anche quello del Genoa. Enrico Preziosi, visti i buoni rapporti con la società di Agnelli, sta facilitando l’incastro Laxalt-Atalanta e di conseguenza Spinazzola-Juve. Una gentilezza che i dirigenti bianconeri potrebbero ricambiare con il prestito di un giocatore. Nelle ultime ore i liguri si sono informati per Stefano Sturaro. Riportare l’ex centrocampista a Marassi per una stagione è praticamente impossibile e i motivi sono molteplici, a partire dal fatto che Massimiliano Allegri considera il mediano azzurro un jolly prezioso, a maggior ragione in prospettiva di un graduale passaggio al 4-3-3. Più possibilità per Moise Kean, il milleninal dei record già a segno in Serie A. Il Genoa punta al prestito: molto dipenderà dal finale di mercato. Inteso come acquisti della Juve (se arriva Keita, Kean parte sicuro) e offerte per l’attaccante classe 2000 gestito da Mino Raiola. In Olanda si registra un certo interesse per lo juventino: il Psv Eindhoven è il club che si è fatto avanti in maniera più concreta. I buoni rapporti Juventus-Genoa potrebbero avvantaggiare Juric, che dopo aver aiutato a esplodere il “Cholito” Simeone potrebbe ripetersi con Kean.