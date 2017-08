Ufficiale, Sadiq al Torino. Cairo: «Un valore aggiunto per l'attacco»

TORINO -. È ufficiale: Umar Sadiq è un nuovo giocatore del Torino. L'attaccante arriva in prestito dalla Roma. Ecco il comunicato ufficiale del club granata: "Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dall'A.S. Roma a titolo temporaneo con opzione, e contropzione a favore del club giallorosso, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Umar Sadiq. Umar Sadiq è nato a Kaduna, in Nigeria, il 2 febbraio 1997. Dopo aver disputato un anno nella Primavera dello Spezia e uno in quella della Roma, nella stagione 2015-2016 ha esordito in serie A con i giallorossi. Lo scorso anno ha vestito la maglia del Bologna, con cui ha collezionato 7 presenze nel massimo campionato. Per lui anche 6 presenze e 4 reti con la nazionale olimpica del suo Paese".

CAIRO - Il saluto del Presidente Cairo: "Umar Sadiq è un talento emergente del nostro calcio, un giovane centravanti che nelle ultime due stagioni ha già avuto modo di maturare una formativa esperienza in serie A e a livello internazionale si è distinto contribuendo alla conquista della medaglia di bronzo della nazionale nigeriana alle Olimpiadi di Rio de Janeiro 2016. Grazie alla sua importante statura sa rendersi temibile pure nel gioco aereo, sfruttando anche ottime doti in elevazione, perciò in virtù di queste caratteristiche può rappresentare un valore aggiunto per il nostro reparto offensivo. A nome di tutta la Società sono lieto di accoglierlo con un cordiale benvenuto. Sempre Forza Toro!".

SADIQ - Le prime parole di Sadiq in granata: "Sono molto contento di essere un calciatore del Torino e ringrazio tutta la Società per la fiducia che mi ha dato. Per un giovane è importante sapere di avere tanta considerazione, io darò tutto per sfruttare questa grande occasione”.