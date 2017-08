Calciomercato Juventus, Garay prima scelta: Marotta ci prova

TORINO - Siccome - Marotta dixit - fino alla fine del mercato nulla si può escludere, la difesa della Juventus rischia di subire ulteriori scossoni, al centro e a destra. Ciao Bonucci, ciao Dani Alves e forse ciao Lichtsteiner e Asamoah purché ai rispettivi entourage arrivino offerte degne di questo nome. Non bastano la spinta del ghanese e il pressing del Galatasaray per accelerare la pratica e salutarsi senza rimpianti. Con 1-2 addii possibili, alla Continassa non mollano le piste più battute per eventuali sostituzioni. Compresa quella che conduce a Ricardo Pereira, 23 anni, difensore del Porto reduce dal prestito al Nizza. Con i Dragoes il lusitano ha un contratto biennale con clausola del valore di 25 milioni. Valutazioni in corso nella nuova sede del club bianconero.

[...]

Passi avanti, intanto, nell’affare Garay. Ieri i vertici juventini si sono aggiornati con il Valencia che in difesa ha appena preso Murillo dall’Inter. L’argentino di passaporto spagnolo non sembra così intrigato dal rientro in Russia (lo Spartak Mosca ci ha già provato). E anche per questioni familiari l’opzione italiana sta prendendo quota.

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO SU TUTTOSPORT IN EDICOLA