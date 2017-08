Iniesta: «Non ho rinnovato il contratto. Ora penso al mio futuro...»

TORINO - Andrés Iniesta pensa al futuro. Bandiera del Barcellona, simbolo incontrastato della filosofia blaugrana, a 33 anni si trova di fronte a una scelta: «Non ho ancora rinnovato il mio contratto, sì è vero». Intervistato da El Pais, Iniesta racconta le emozioni che si stanno accavallando nel suo animo: «Questo è uno scenario che tre anni fa non avrei mai immaginato. E' la prima volta che provo sensazioni simili, non avevo mai sperimentato situazioni del genere. Però penso siano normali, fanno parte del gioco». Iniesta parla poi di Luis Enrique, l'allenatore con il quale ha avuto un rapporto particolare: «Ho sempre avuto tantissimo rispetto per lui, anche se a volte non vedevamo le cose dallo stesso punto di vista». Cosa accadrà nel suo futuro? «In questo club non puoi mai perdere il rispetto per le persone che hanno dato la vita per questi colori. Anche se a volte hai la sensazione che avvenga il contrario...»