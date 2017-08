Calciomercato Inter, ufficiale Cancelo: «Voglio vincere un titolo»

TORINO - L'Inter comunica ufficialmente l'acquisto di Joao Cancelo, che arriva dal Valencia con la formula del prestito con opzione per il riscatto fino al 30 giugno 2018, come fa sapere la stessa società tramite il proprio sito. L'esterno portoghese classe 1994, nato calcisticamente nel Benfica e arrivato in Spagna nell'estate del 2015, approda in Italia dopo aver disputato la prima giornata del nuovo campionato di Liga con la maglia dei valenciani (che hanno battuto il Las Palmas con un gol di Zaza). L'affare Cancelo-Inter rientra nell'operazione che ha portato l'ex interista Kondogbia in prestito al club del Mestalla.

Cancelo saluta Valencia: la reazione di Zaza è virale (VIDEO)



OBIETTIVO - «L'Inter rappresenta un passo avanti nella mia carriera, è un club storico e spero di crescere qui contribuendo al progetto. Spero di vincere un titolo quest'anno». Sono le prime parole di Joao Cancelo da giocatore dell'Inter. Il difensore, arrivato dal Valencia, vestirà la maglia numero 7 lasciata libera da Kondogbia ceduto al club spagnolo con uno scambio di prestiti. «Spero di ambientarmi al più presto - dice il portoghese a Inter Channel - e cercheremo di lottare per lo scudetto. Sono un giocatore a cui piace aiutare i compagni e darò tutto per l'Inter. Arrivo con la convinzione di poter far bene e sono pronto per dare il massimo con questa maglia».