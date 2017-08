Juve, per Höwedes sotto con lo Schalke

TORINO - Il fischio finale di Marassi ha aperto quello che per la Juventus sarà un mini-mercato di quattro giorni e mezzo. Caldissimo il fronte Höwedes (jolly difensivo dello Schalke), la risposta dei tedeschi è attesa in giornata. Dagli ambienti Juve filtra un prudente ottimismo: «Vuole la Juve - ha spiegato Marotta a Premium - ma non è sufficiente, stiamo trattando con lo Schalke, se ci sarà una logica chiuderemo alle nostre condizioni. Prestito con diritto di riscatto? Direi di sì. Ci spero, se no cercheremo un'alternativa (Garay e Mustafi, sul quale c'è pure l'Inter, ndr)».

Strootman-André Gomes L'altra priorità è il centrocampo, a maggior ragione dopo lo stop di Marchisio, fermo un mese ai box: «Claudio ha subito una rottura dei legamenti - aggiunge Marotta - e il recupero non è avvenuto in modo completo, ci sono alcune situazioni da colmare». Acquistato Matuidi, si lavora per un altro big. In prima fila ci sono Kevin Strootman e André Gomes, ma occhio alle opportunità dell'ultima ora (Sissoko e Sanches, sul quale c'è anche il Liverpool). L'olandese resta il preferito di Allegri e - seppur la Roma ufficialmente continui a considerarlo incedibile - nelle prossime 48 ore si vedranno le reali intenzioni dei giallorossi. Marotta e Paratici non si illudono, ma hanno in mano una carta importante: Juan Cuadrado. Il piano alternativo si chiama André Gomes del Barcellona. Il portoghese ha saltato la partita contro l'Alaves per gastroenterite. Un mal di pancia causato anche dal mercato. La Juventus insiste per averlo in prestito. Per Emre Can del Liverpool tutto rimandato al prossimo anno quando potrebbe essere gratis: «I termini contrattuali scadono a giugno - spiega Marotta - è un ottimo calciatore, ma ad oggi è del Liverpool. Ora lo ammiriamo, però dopo gennaio si può negoziare: non lo nascondo, è un nostro obiettivo».