Höwedes-Juventus, ci siamo. Lo Schalke accetta l'offerta

Trovato l'accordo tra le due società sulla base di 2 milioni per il prestito e 8 per il riscatto, obbligatorio a determinate condizioni

TORINO - Höwedes-Juventus, ci siamo. La dirigenza bianconera è riuscita a strappare un accordo con lo Schalke 04. L'incontro è avvenuto questa mattina: la Juve ha chiuso la trattativa con il club tedesco sulla base di cifre piuttosto vantaggiose. Il 29enne tedesco dalla grande duttilità dovrebbe arrivare alla corte di Allegri tra martedì e mercoledì quando potrà firmare il contratto. L'intesa per il campione del mondo è stata trovata sulla base di 2 milioni di euro per il prestito e 8 per il riscatto, obbligatorio a determinate condizioni (probabilmente legate alle presenze). Cifre piuttosto basse se si considerano le prime richieste dello Schalke e il rifiuto dell'offerta da parte dello Spartak Mosca (9 milioni di euro). Il giocatore voleva fortemente il club bianconero e ha rispedito al mittente le avances del club russo e del Liverpool. La società lo ha accontentato. Ecco, quindi, il jolly per la difesa di Allegri.

LA CARRIERA - Il giocatore è cresciuto nelle giovanili dello Schalke esordendo in prima squadra nel 2007 e diventando rapidamente il titolare della squadra. Ma la consacrazione a livello internazionale arriva in Champions League. Nella stagione 2010-2011 si mette in luce nel doppio confronto contro l'Inter di Leonardo andando anche in rete nella gara di ritorno. Dal 2011 diventa il capitano del club tedesco e nel 2016 prolunga il suo contratto sino al 30 giugno 2020. Tra le varie prestazioni c'è anche la convocazione in Nazionale per i mondiali di calcio del 2014. Höwedes debutta nella partita vinta 4-0 contro il Portogallo, indossando poi la maglia di titolare per il resto della rassegna, che porta i tedeschi in finale. Il 13 luglio 2014 si laurea campione del mondo dopo la vittoria in finale sull'Argentina per 1-0, ottenuta grazie al goal decisivo di Götze durante i tempi supplementari.

SALUTO SOCIAL - Intanto Howedes, in attesa di definire i tempi del suo trasferimento, ha ringraziato i tifosi dello Schalke 04, ma non si tratta ancora di un addio, bensì di scuse per non essere riusciti a recuperare il risultato contro l'Hannover (1-0, rete di Jonathas).

Danke für Euren riesigen Support beim gestrigen Spiel in Hannover! Schade, dass wir das Ding nicht gedreht haben! #NordkurveInDeinerStadt pic.twitter.com/OLBMjwLwcp — Benedikt Höwedes (@BeneHoewedes) 28 agosto 2017

@filippotestini