Schick, Ferrero provoca la Juventus: «Si sono già pentiti di non averlo preso»

ROMA - Un grave errore. E' quello che avrebbe commesso la Juventus nel non portare a termine l'affare Schick. Almeno secondo il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero che intervenendo nell'emittente romana "Radio Radio" ha dichiarato: «La Juventus è già pentita per aver perso Schick, sapevo che sarebbe successo. Volevano fare "a cacio e pepe", ma non sapevano che io mangio solo pomodoro e basilico. Schick può diventare il nuovo Totti».

La reazione del popolo bianconero sui social