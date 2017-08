Il Monaco accelera per Keita. La Juve rischia di perderlo

TORINO - C'è un problema per Keita alla Juve e quel problema si chiama Monaco. Il club francese, che sta vendendo Mbappé al Psg a suon di milioni, al momento è una delle società con più liquidità in Europa. Ha già preso Jovetic, ma vuole ritoccare ancora l'attacco. Ci ha provato per Belotti, ma non gli è andata bene. L'ultima idea è proprio Keita. E pare che per l'attaccante della Lazio nelle ultime ore ci sia stata un'accelerazione che potrebbe bruciare la concorrenza.

LA JUVE - La Juve ha un accordo con il giocatore (che va in scadenza l'anno prossimo), ma a questo punto deve decidere se replicare al Monaco oppure se lasciar andare Keita. Sembrano invece ormai sfumate le piste che portano a Inter e Napoli.