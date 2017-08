Nainggolan, scherzo di mercato alla Juventus: «È tornato Pjanic!»

Il belga su Instagram pubblica una foto con un "sosia" del centrocampista della Juve, che risponde divertito al post dell'amico ed ex compagno di squadra giallorosso

TORINO - L'ultimo giorno di mercato è anche tempo di scherzi, come quello fatto da Radja Nainggolan ai tifosi della Roma, e soprattutto della Juventus, con l'ultimo post pubblicato sul suo account Instagram. Nella foto si vede il centrocampista belga mentre abbraccia, in allenamento, un compagno di squadra molto simile ad un suo ex compagno di squadra...bosniaco. E nella didascalia dell'immagine, infatti, il romanista scrive: «Ultime di mercato!!! È tornato alla Roma da noi..... Miralem Pjanic».

Ultime di mercato!!! E tornato alla roma da noi... ?? @miralem_pjanic Un post condiviso da Radja Nainggolan (@radjanainggolan.4) in data: 31 Ago 2017 alle ore 02:41 PDT



LA RISPOSTA DI MIRE - Uno scherzo innocente, quello di Nainggolan, sia perché aggiunge al suo post tanti emoticon sorridenti, e sia perché il calciatore accanto a lui è in realtà un giovane talento giallorosso, ossia il centrocampista 17enne Pezzella. Nel frattempo, però, lo juventino Pjanic, taggato dall'amico ed ex compagno di squadra romanista, gli risponde in calce al post con una serie di faccine divertite, segno che ha comunque apprezzato lo scherzo del Ninja.