Niang-Torino, è ufficiale: «Volevo fortemente questa maglia»

TORINO - Il lungo inseguimento è andato a buon fine: il Torino regala a Sinisa Mihajlovic il suo vecchio pupillo Niang per affiancare il centravanti e capitano Belotti, esterno francese del Milan allenato in rossonero dall'attuale tecnico granata. Il trasferimento è ufficiale, non le cifre: secondo SkySport, Urbano Cairo ha accontentato le richieste del club rossonero alzando l'offerta che - tra prestito, diritto di riscatto e bonus - è di circa 20 milioni di euro.

PRIME PAROLE - «Sono contento di essere un calciatore del Torino, si è realizzato ciò che io speravo, ringrazio tutti per questo. Ho voluto fortemente venire qui perché sento la fiducia di tutti, e questo è molto importante. Poi non è un segreto, con Mihajlovic c’è un rapporto eccezionale. Mi aspetto di fare bene in campionato e in coppa Italia, l’obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile con questa maglia», ha detto Niang al sito del Toro. Soddisfatto anche Cairo: «Per metterlo a disposizione del nostro tecnico Mihajlovic, che ben lo conosce e lo apprezza avendolo allenato con ottimi risultati, non abbiamo lesinato alcuno sforzo: esserci riusciti ci gratifica e ci inorgoglisce perché l’innesto di Niang completa nel migliore dei modi un reparto offensivo che era già di livello assoluto».