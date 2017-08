Calciomercato Juventus, Kean in prestito al Verona

Contatto nelle ultime ore del mercato per il talento juventino diciassettenne: affare last-minute, l'attaccante sarà dell'Hellas in prestito secco

TORINO - Il Verona prende in prestito dalla Juventus Moise Kean. I contatti nelle ultime ore di calciomercato tra i dirigenti dell'Hellas e della Juve hanno portato alla chiusura del colpo last-minute. Il giovanissimo attaccante che ha già esordito in Serie A passa al Verona in prestito secco. Si è trattato di un ritorno di fiamma perché Kean, 17 anni, era già finito nel mirino della squadra veronese nelle scorse settimane.

