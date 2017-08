BENEVENTO - L'ala Vittorio Parigini saluta il Torino e si trasferisce ufficialmente, a titolo definitivo, al Benevento. Il classe '96 ha firmato un contratto con i giallorossi fino al 2020, dopo aver giocato in prestito la scorsa stagione prima al Chievo e poi al Bari. Ma non è l'unica ufficialità di giornata del club: Pietro Iemmello, classe '92 del Sassuolo, arriva in prestito per rinforzare l'attacco di Baroni.

