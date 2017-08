Spinazzola, l'agente: «Battaglia tra Juventus e Atalanta, hanno perso tutti»

MILANO - «Spinazzola alla Juve? Ormai non si farà». Davide Lippi, agente dell’esterno atalantino, chiude ai microfoni di Sky Sport la trattativa per il suo passaggio in bianconero e lancia un duro attacco a Gasperini: «Da figlio di un allenatore non mi è capitato che un allenatore volesse tenere un giocatore che non si sentisse più a suo agio all’interno di un gruppo. Da agente l’abbiamo gestita bene e più che uno scontro tra Spinazzola e Atalanta c’è stato uno scontro tra Juve e Atalanta. È normale che il ragazzo avesse l’aspirazione di tornare a casa dopo anni di girovagare. Spinazzola non ha mai saltato un allenamento – prosegue Lippi -. Ha saltato qualche partita ufficiale perché non si sentiva sereno. Ha rispettato i compagni e il club. Da questa vicenda non ha vinto nessuno, siamo comunque contenti che sia stato convocato in Nazionale».