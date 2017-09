Calciomercato Crotone, dal Milan preso Simic

CROTONE - Il Crotone ha comunicato di aver acquisito, a titolo temporaneo dal Milan, le prestazioni sportive del calciatore Stefan Simic. Nato a Praga il 20 Gennaio 1995 è cresciuto nello Slavia Praga ed è arrivato in Italia nel 2012 al Genoa. In seguito è stato acquistato dal Milan che lo ha girato in prestito al Varese nel 2014-15 in Serie B e lo scorso anno al Mouscron nella serie A belga.Stefan vanta anche 10 presenze con la maglia dell’Under 21 della Repubblica Ceca con cui ha preso parte, da protagonista, ai recenti campionati Europei di categoria. Simic arriva in rossoblù con la formula del prestito con diritto di riscatto per il Crotone e controriscatto in favore del Milan. Il neo giocatore rossoblù ha scelto la maglia numero 34.