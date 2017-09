Calciomercato Torino, ufficiale Zappacosta al Chelsea

TORINO - Davide Zappacosta saluta il Torino: è un nuovo calciatore del Chelsea. Le due società hanno ufficializzato la chiusura della trattativa lampo, conclusa nelle ultimissime ore del calciomercato. «Il presidente Urbano Cairo desidera ringraziare Davide per la serietà, l'impegno e la dedizione che lo hanno sempre distinto in questi anni e a nome di tutto il Torino gli augura le migliori soddisfazioni nel proseguimento della sua carriera», si legge nella nota sul sito della società. «Per me è un sogno diventare un calciatore del Chelsea», ha detto il giocatore.

Al Toro 30 milioni, bonus inclusi: il terzino diventa un calciatore di Antonio Conte a titolo definitivo ed è già a Londra per iniziare l'avventura in Premier League.