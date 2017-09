«Lichtsteiner-Besiktas, la decisione nelle prossime ore»

Dalla Turchia confermano l'interesse del club di Istanbul per il laterale svizzero che la Juventus ha escluso dalla lista Champions, ma il tempo sta per scadere

TORINO - Stephan Lichtsteiner è nel mirino della Besiktas, ma il tempo per provare a chiudere l'operazione sta per scadere e le prossime ore saranno decisive per capire se la Juventus si deciderà a lasciar partire in definitiva lo svizzero, e se lo stesso giocatore si convincerà a cedere alla corte del club di Istanbul. A riportarlo, in Turchia, è l'edizione locale della testata sportiva online beIN Sports.

Calciomercato Juventus: «Besiktas su Lichtsteiner»

SCADENZE - Secondo le informazioni provenienti dal Bosforo, resta quindi costante l'interesse per il laterale juventino dellla squadra allenata da Güne?, a cui però è rimasto poco per provare a chiudere il colpo, visto che il calciomercato della Super Lig termina ufficialmente il 7 settembre. Lichtsteiner, che con la Juve ha un contratto in scadenza nel 2018, è stato com'è noto escluso da Allegri nella lista Champions. Decisione che il nazionale elvetico non ha preso nel migliore dei modi, definendola una «grandissima delusione».

