Calciomercato Chievo, Tomovic: «C'era un'aria pesante alla Fiorentina»

VERONA - Nella sede del Chievo tocca a Tomovic e Stepinski presentarsi. Il difensore spera di rilanciare la sua carriera dopo la lunga parentesi alla Fiorentina: “Il Chievo rappresenta una grande opportunità per rimettermi in mostra e dimostrare quanto valgo. Nell'ultimo periodo a Firenze ho avuto un po' di difficoltà perché la gente si aspettava tanto e l'ambiente non era molto sereno. C’era troppa aria negativa intorno a me. Quindi credo di aver fatto la scelta giusta per la mia carriera. Ho detto subito di sì al Chievo, la trattativa è stata molto veloce. Qui molti giocatori sono rinati, spero di poterlo fare anche io".

