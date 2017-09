Sassuolo, Carnevali su Berardi: «Piace al Napoli. Ne riparleremo»

SASSUOLO - "Un avvio a rilento". Così Giovanni Carnevali ha descritto l'inizio di stagione del Sassuolo. L'amministratore delegato della società di Squinzi ne ha parlato ai microfoni di Radio Crc: "Speriamo di recuperare presto - ha precisato - ora avremo due gare importanti: una contro l'Atalanta, squadra di grande livello e poi ci sarà la Juventus". Il Sassuolo ha un progetto ben chiaro: "Stiamo provando a non stravolgere quanto fatto negli anni passati e quindi vogliamo puntare su giovani italiani e poi abbiamo trattenuto calciatori richiesti come Berardi e Acerbi. Abbiamo fatto una politica come quella del Napoli non cedendo i migliori e siamo convinti di avere una buona squadra con un allenatore giovane e con belle idee".

TUTTO SUL CALCIOMERCATO

BERARDI, IL NAPOLI E SCAMACCA - Riguardo al Napoli, Carnevali ha confermato l'interesse degli azzurri per Berardi: "Domenico è un giocatore molto richiesto, non solo dal Napoli ma da diversi club. Siamo stati chiari però: noi volevamo trattenerlo perché è molto importante per noi ed è determinante per il presente e il futuro. Non abbiamo preso in considerazione nessuna proposta, neanche quella di un'opzione. Vogliamo essere liberi di scegliere ed è per questo che abbiamo preferito non dare opzioni. Con il Napoli c'è un ottimo rapporto e se dovesse esserci l'opportunità, ne parleremo con la massimo tranquillità e disponibilità. Zapata? Eravamo interessati, ma a determinate condizioni. Le richieste erano eccessive, noi siamo attenti al fair play finanziario". Chiusura sull'allontanamento del giovane Scamacca dal ritiro della nazionale Under 19 per motivi disciplinari: "Ha fatto una ragazzata, ma nulla di grave. Esiste un principio etico però che va al di là della parte sportiva per cui è stato portato in Primavera qualche giorno e sarè multato perché questo è un danno per lui e per l'immagine della società".

MISSIROLI: "ATALANTA DA EUROPA, A NOI SERVE TEMPO"