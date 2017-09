Asamoah-Galatasaray, parla il ds: «La Juve ha detto no ma a gennaio...»

Oggi è l'ultimo giorno di mercato in Turchia e il dirigente ha confessato l'interessamento per il ghanese: «Ci abbiamo provato, ma non siamo riusciti a prenderlo. Ci riproveremo a gennaio»

TORINO - Oggi è l'ultimo giorno di calciomercato per i club turchi. E il Galatasaray ha cercato in tutti i modi di prendere Asamoah ma la Juventus è stata inamovibile. A confermare la trattativa ma anche il fallimento dell'operazione è il direttore sportivo del club, Dursun Ozbek: «Non lo hanno voluto cedere» - spiega. Alle 23.59 scatterà il gong e da quel momento il club turco non potrà più acquistare giocatori. Certo è che nella prossima finestra di mercato, ovvero a gennaio, potrà tornare alla carica. Parole del dirigente del Galatasaray: «Stiamo già pensando a lui per gennaio» - assicura Ozbek. Resta da vedere se anche in quell'occasione la Juventus voglia privarsi di un giocatore duttile e inserito bene negli schemi di mister Allegri. Potrebbe arrivare anche un altro "no, grazie". L'unica certezza è che il contratto del giocatore scadrà il 30 giugno 2018, a meno di rinnovo.