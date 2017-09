Juventus, il papà di Iniesta: «Andrés non vestirà maglie diverse dal Barcellona»

TORINO - La telenovela tra Iniesta e il Barcellona per il rinnovo di contratto del centrocampista spagnolo (in scadenza nel 2018) sembra ormai in dirittura di arrivo. Dopo il putiferio avvenuto tra il fuoriclasse e il presidente del club, Josep Maria Bartomeu, a mettere la parola fine è stato il papà di Iniesta, José Antonio ai microfoni di Cuatro. «Andres non potrà mai indossare una maglia diversa da quella del Barcellona - rassicura i tifosi il padre -, per questo sono ottimista per il rinnovo. Questo argomento lo tratto ogni giorno con mio figlio, ma preferisco non scommettere sul suo prolungamento perché ogni volta che scommetto perdo sempre (ride, ndr)». Quindi, a meno di colpi di scena, il giocatore accostato anche alla Juve resterà in Catalogna fino alla fine della carriera.

Il principio di accordo secondo il presidente Bartomeu

La smentita di Iniesta sull'accordo raggiunto