Il solito Raiola: «Dybala andrà via dalla Juventus»

TORINO - «Per me Dybala andrà via dalla Juventus», lo ha detto Mino Raiola in una intervista a "La Domenica Sportiva". Secondo il manager di Donnarrumma e altri fuoriclasse, Dybala non resterà alla Juventus ancora per molto.

MILAN - Raiola è poi tornato a commentare il progetto del Milan: «Il mio problema è uno solo: non credo nel progetto Milan». I rapporti fra il re dei procuratori e la società milanista sono stati spesso al centro del dibattito: «Fassone e Mirabelli? Non ho veramente nulla di personale con loro - ha detto Raiola -, ma il problema è che io non credo nel loro progetto». Pochi giorni fa l'attuale direttore sportivo del Milan aveva attaccato Raiola dichiarando pubblicamente di considerarlo "Una persona piccola" e oggi è arrivata la risposta di Raiola.

DISASTRO BONUCCI: IL WEB IMPLACABILE