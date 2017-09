I tormenti di Iniesta: Barcellona oggi, Juventus domani?

BARCELLONA - Nessuno si aspettava di vederlo in zona mista, sabato scorso, dopo la manita rifilata dal Barcellona all'Espanyol. Perché i doveri di un capitano, così come li intende lui, sono quelli di metterci la faccia quando le cose vanno male. Andrés Iniesta non si è presentato davanti a taccuini e microfoni per vanagloriarsi dei complimenti dell'opinione pubblica dopo la sua gran bella prestazione. Il calciatore spagnolo sentiva la necessità di dare al popolo blaugrana qualche dettaglio in più sulla trattativa per il suo rinnovo. [...]

JUVENTUS, CHIELLINI IN GRUPPO

TESTA, CUORE E GAMBE - Ma che cosa intende Iniesta quando afferma che «la situazione è quella che è»? Beh, semplice: che non ha ancora preso una decisione. «La mia testa, il mio cuore e le mie gambe decideranno per me»: ed è per questa ragione che don Andrés vuole capire, innanzitutto, se è ancora in grado di «rendere al massimo». Ragion per cui è ancora presto per «confermare in un senso o nell’altro». E così, per conoscere la risposta definitiva, bisognerà attendere probabilmente la primavera. A meno che non ci si mettano di mezzo gli infortuni, un vero e proprio tormento la scorsa stagione. Soltanto in questo caso il capitano del Barcellona potrebbe decidere di cedere alle insistenze di Xavi Hernandez e trasferirsi in Qatar per mettere da parte qualche spicciolo in più in vista della pensione. Per quanto riguarda l’ipotesi Juventus, invece, Iniesta è molto lusingato delle avance del club bianconero, tuttavia, in linea di massima, la sua priorità è quella di «non giocare mai contro il Barça». Priorità, certo, ma non certezza assoluta.

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna di Tuttosport