Juventus, Marotta: «Emre Can? Il Liverpool non lo cederà». E sul mercato a gennaio...

TORINO - «Siamo in una fase interlocutoria del campionato dove il calendario condiziona le classifiche: è presto per dare giudizi». Giuseppe Marotta cerca di fare il punto della situazione prima del match tra Juventus e Atalanta e della sosta per le nazionali.

EMRE CAN E CENTROCAMPO - «Emre Can obiettivo di gennaio? No, non crediamo di intervenire a gennaio. Abbiamo - continua l'amministratore delegato della Juventus ai microfoni di Premium Sport - una rosa competitiva,soprattutto a centrocampo anche se in quel reparto per questo match siamo in emergenza perché mancano Marchisio, Pjanic e Khedira. Ma crediamo molto nei nostri giovani come Bentancur. Poi non credo che il Liverpool sia nella condizione di rinunciare a un giocatore importante a gennaio, dopo che non l’ha fatto in estate».

HIGUAIN - «Allegri ha detto che Higuain non deve accontentarsi? Ha pronunciato questa frase in un contesto molto ampio, voleva essere uno stimolo e non un rimprovero verso un campione. Poi come tutti gli sportivi anche Higuain ha avuto un momento non brillantissimo ma la squadra l’ha aspettato ed è stato decisivo in Champions. Ha sempre fatto gol in carriera e supererà anche questa fase. E rispetto a tanti attaccanti ha un fiuto del gol che in pochi anni».

SPINAZZOLA - «Gara speciale per Spinazzola? Oggi - conclude il dirigente della Juve - è un avversario e bisogna lasciarlo tranquillo. La fiducia della Juventus verso di lui è massima, lo aspettiamo l’anno prossimo, insieme a Caldara perché l’avvenire è tutto loro. Orsolini invece resterà un anno in più a Bergamo».