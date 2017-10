Montella non convince? «Conte al Milan»

MILANO - In un momento non particolarmente tranquillo per Vincenzo Montella, con molti segnali che fanno pensare anche a un possibile esonero in caso di sconfitta nel derby di domenica 15 ottobre contro l’Inter, arriva un tweet che sicuramente non potrà essere considerato rassicurante. Per carità, Luciano Moggi è ormai da anni lontano dal calcio vero, giocato: e c’è sempre una radiazione che dovrebbe invitarlo a starsene ancor più in disparte. Ma se in un pomeriggio del 5 ottobre l’ex dg della Juventus, grande protagonista di Calciopoli, non trova nulla di meglio da fare che lanciare un tweet “Conte-Milan il futuro”, significa che forse qualcosa si sta agitando nei meandri del calcio, tra Milano e Londra. Per carità, in teoria Montella potrebbe trarre anche buoni auspici da questa frase: perché Conte è tesserato per il Chelsea ed è il Chelsea che sta allenando in questo momento. Certo, i rapporti con Abramovich non sono dei migliori, e in campionato si deve accontentare del quarto posto, a sei punti dalle capoliste. Ma sinceramente, pensare ad una replica di quanto accaduto al Bayern con Ancelotti (ovvero esonero a stagione in corso) al momento non è ipotizzabile. C’è però un altro elemento da considerare: in questi giorni, tra i preparatori che sono stati avvicinati al Milan, c’è anche Corrado Saccone, che dopo essere stato a lungo al Napoli, è attualmente al Partizani Tirana, la squadra albanese di cui Moggi è consulente. Che sia stato proprio Saccone, contattato dal Milan, a rivelare i programmi a lunga scadenza?

