Juventus, Marotta e i parametri d’oro: Goretzka balza in prima fila

La Juve insiste anche per Emre Can, ma cresce la concorrenza di United e Chelsea

TORINO - Quella di Leon Goretzka e Emre Can è una staffetta totale. Il ct della Germania, Joachim Löw, ha alternato i due anche l’altro giorno contro l’Irlanda del Nord: il 22enne centrocampista dello Schalke ha iniziato la partita e dopo 67’ minuti ha lasciato il posto al 23enne connazionale del Liverpool. Un lusso, quello del tecnico campione del mondo, che Beppe Marotta e Fabio Paratici vorrebbero regalare anche a Massimiliano Allegri per il futuro. Già, perché Goretzka e Emre Can, oltre alla nazionalità, in questo momento hanno in comune anche lo status di futuri parametri d’oro.

