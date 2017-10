Dall'Inghilterra: «Conte pensa sempre all'Italia: Milan o Inter»

LONDRA - Il suo destino appare segnato. Almeno secondo la stampa inglese che non perde occasioni per ribadire quello che sarà il futuro di Antonio Conte. L'attuale tecnico del Chelsea, nonostante un contratto con i Blues fino al 2019, sembra ormai deciso al ritorno in Italia. Il titolo vinto lo scorso anno non è servito ha rafforzare il legame con Abramovic e la dirigenza inglese. La gestione del caso Diego Costa non è piaciuta, così come al tecnico italiano non è andata giù la campagna acquisti. Recentemente conte ha ribadito la sua "voglia di Italia". Su quale panchina? Secondo la stampa inglese Milan e Inter sono alla finestra.