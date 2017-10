Juventus, quanti colpi dalla Lazio: da Di Canio a Lichtsteiner... sognando Milinkovic 

Dagli anni '80 in poi i bianconeri hanno spesso pescato in casa biancoceleste: quello di Nedved l'aquisto più importante, il baby Portanova l'ultimo arrivo twitta

1 di 6 Successiva

TORINO – Tutto pronto per Juventus-Lazio, anticipo dell’ottava giornata di campionato che accenderà la ripresa del campionato di Serie A dopo la sosta. Una sfida importante, con i bianconeri che cercheranno la rivincita dopo la sconfitta di agosto in Supercoppa, tra due società che hanno avuto spesso rapporti importanti di calciomercato. Un asse che – a partire dagli anni ’80 - ha visto i piemontesi pescare spesso in casa biancoceleste e sbarcare a Torino diversi calciatori, alcuni dei quali hanno poi segnato pagine importantissime della storia juventina. Andiamo a ricordarli...