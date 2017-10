Calciomercato Fiorentina, Corvino: «Chiesa? Merita un nuovo contratto»

FIRENZE - La Fiorentina vuole blindare Chiesa con un nuovo contratto. L'ha confermato Corvino a margine dell'inaugurazione della nuova unità di riabilitazione pediatrica del centro "Don Gnocchi" di Firenze: "Il presidente Cognigni ha precisato che Chiesa è un giocatore a cui otto mesi fa abbiamo voluto rinnovare il contratto. Dopo trenta partite da quel prolungamento Federico ha dimostrato di meritare un altro miglioramento importante in questo senso. Lo vogliamo fare ma senza proclami e senza troppe forzature perchè tutte le cose vanno fatte attraverso le trattative. Contiamo di dare un segnale importante per chi come lui è cresciuto da noi".

