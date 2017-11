Emre Can, Klopp rassegnato all'addio: «Ma finché è del Liverpool gioca»

TORINO - Divorzio alle porte tra Emre Can e il Liverpool che - a meno di colpi di scena a questopunto clamorosi, perderà dunque a parametro zero il centrocampista con il contratto in scadenza a giugno. Convinto di questo è almeno il "Mirror", secondo cui la la trattativa per il rinnovo sarebbe ormai a un punto morto: la richiesta d'ingaggio avanzata dal 23enne tedesco (gli agenti di Can secondo il tabloid pretenderebbero circa 9,5 milioni di euro lordi a stagione) - a detta del taboid - sarebbe ritenuta inaccettabile dalla dirigenza dei 'Reds' (che non intendono andare oltre i 4,5 previsti per tutti quei calciatori non considerati top). Una notizia che accende le speranze delle società alla finestra per il calciatore, con la Juventus in prima fila insieme al Bayern Monaco, pronte anche a tentare un approccio già a gennaio prima di "rassegnarsi" ad aspettare giugno per averlo gratis.

Tutto sul calciomercato

PARLA KLOPP - Della situazione contrattuale di Emre Can intanto ha parlato anche il connazionale Jurgen Klopp: «Che posso fare adesso? Potrei dire "sì, è un grosso problema ma non lo è" - ha detto il tecnico del Liverpool alla vigilia della trasferta sul campo del West Ham (domani, ore 18.30, ndr) -. Se dicessi che è un grosso problema da risolvere adesso metterei pressione sul giocatore e sul club e non avrebbe senso. Dobbiamo rispettare il fatto che è in scadenza. L'ho detto già prima e lo ripeto: tocca a noi rendere questo club il più attraente possibile. Ma con Emre Can non ho alcun problema e finché non mi dà l'impressione di avere la testa altrove, non devo parlare di questa situazione, che è normale nel calcio». Klopp, tedesco come Can, evita poi qualsiasi ipocrisia: «A gennaio può firmare con un'altra squadra? Fa parte del gioco, se succede, non possiamo cambiare nulla. Se ci fosse un giocatore bravo di un'altra squadra in scadenza, proveremmo a fare lo stesso».

Tutto sulla Premier League