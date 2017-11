Bierhoff gela la Juventus: «Goretzka andrà in Premier»

TORINO - Che il 22enne tedesco Leon Goretzka sia un obiettivo di mercato della Juventus - unitamente al 23enne suo connazionale Emre Can in scadenza con il Liverpool - non è certo un mistero. Ma a gelare i campioni d'Italia è Oliver Bierhoff, ex attaccante di Udinese e Milan oltre che ex centravanti della Germania ora direttore generale della federcalcio teutonica. «Visti i soldi che arrivano dai diritti tv, giovani di talento come Sané e Goretzka si trasferiscono in Inghilterra e questo è un danno per la Bundesliga e per la qualità del nostro calcio - ha detto Bierhoff -. Dobbiamo fare attenzione e tornare a investire sulla formazione dei nostri allenatori». Di Goretzka - seguito al di là della Manica da Arsenal, Liverpool e Tottenham - ha parlato anche Christian Heidel, ds dello Schalke decisamente pessimista sul rinnovo delcontratto in scadenza il prossimo giugno: «Abbiamo fatto ogni sforzo possibile, non possiamo fare di più».

