Calciomercato Juventus: per la difesa in pole c'è Gimenez

TORINO - C’è un avversario che nessun difensore fermerà mai: il tempo, che prima o poi lascia tutti sul posto. Per quanto formidabili, i centrali della Juventus non faranno eccezione: se nella prossima stagione è lecito attendersi un 34enne Chiellini ancora titolare, il futuro 37enne Barzagli andrà centellinato con cura ancora maggiore di quella attuale. La società bianconera non a caso ha già bloccato Caldara, ma oltre all’atalantino nella prossima estate arriverà anche un altro difensore. L’esigenza di coniugare presente e futuro è la ragione della presenza di José Gimenez in cima alla lista bianconera. Oltre ai parametri economici abbordabili dell’uruguaiano (ma con passaporto spagnolo e quindi comunitario) dell’Atletico Madrid. La clausola del suo contratto (in scadenza nel 2021 e non nel 2018) è in realtà di 65 milioni, ma la volontà di lasciare il club madrileno, dove Simeone gli preferisce Godin, Savic e ultimamente anche Hernandez, permetterà di trattare al ribasso. Lo spazio relativo avuto finora d’altra parte non intacca il giudizio sulle qualità del giocatore, che a 22 anni ha già giocato più di 100 partite con l’Atletico e 34 con l’Uruguay.

